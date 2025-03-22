Tokat’ta üç mahallenin trafik akışını rahatlatmak için Behzat Bulvarı’nı Sivas Caddesi’ne bağlayan bölgeye kontrollü kavşak oluşturuldu.

Tokat’ta uzun yıllardır trafik akışında sorun yaşanan bölgelerden biri olan Fatih Cami çevresinde önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Kemer, Büyükbeybağı ve Küçükbeybağı Mahallelerini kapsayan Behzat Bulvarı’nı Sivas Caddesi’ne bağlayan yol üzerinde kontrollü kavşak oluşturma çalışmaları tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda İl Trafik Komisyonu ile görüşmeler yapılarak kavşak oluşturulmasına onay verildi. Alınan karar doğrultusunda Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yol genişletme ve bordür çalışmaları gerçekleştirildi. Trafik işaretleri ve yönlendirme levhaları monte edilerek sürücülerin güvenli geçişi sağlandı.

"Tokat’ın kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam edeceğiz"

Bölgede uzun süredir yaşanan ters yön sorununun kalıcı olarak çözüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat’ımızın trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fatih Camii bölgesinde yer alan ve üç mahallemizi kapsayan bu alanda, Behzat Bulvarı’ndan gelen araçların Sivas Caddesi’ne bağlanması mümkün değildi. Yapılan incelemeler neticesinde kontrollü bir kavşak oluşturulmasına karar verdik. Yol genişletme çalışmaları ve trafik işaretlemeleriyle güvenli geçiş sağladık. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat’ın kronikleşmiş sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu önemli düzenlemenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen düzenleme sayesinde bölgedeki trafik akışı daha güvenli ve düzenli hale getirilirken, sürücülerin yaşadığı yön karmaşası da sona ermiş oldu.