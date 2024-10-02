Tokat’ın Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi, üniversite öğrencisi Nisa Gürevin’in duvarlara yaptığı resim ve yazdığı şiirlerle adeta bir sanat galerisine dönüştü.

Melikgazi Mahallesi, üniversite öğrencisi Nisa Gürevin’in sanatsal dokunuşlarıyla adeta bir sanat galerisine dönüştü. Elinde fırça ve boyalarla duvarları çeşitli resim ve şiirlerle donatan Gürevin, mahallesine estetik bir görünüm kazandırdı. İlk olarak “Güzel insan aramayın, güzel insan olun” yazısıyla başladığı çalışmalarında Niksar’ın tarihi ve kültürel öğelerine yer veren Gürevin, mahallenin diğer duvarlarını da renklendirdi.

Sokaklara canlılık katıldı

Mahalle sakinlerinden Selma Tılıç’ın da desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmalarda, sokaklara canlılık katıldı. Mahallesine daha fazla estetik katmak isteyen Gürevin, talep gelirse Niksar’ın diğer mahallelerini de boyamaya hazır olduğunu belirtti. Projenin bir yarışmaya dönüşmesiyle Niksar’da en güzel sokak ve duvarların seçilebileceğini dile getiren mahalle sakinleri, bu çalışmanın ilham verici olduğunu ve mahalleye canlılık getirdiğini ifade etti.