Tokat’ta baba ile oğlu arasındaki kavgada kan aktı. Baba, 17 yaşındaki oğlunu keser ile öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak’ta meydana geldi. Baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut’un cansız bedeni ile karşılaştı. Baba N.A.’nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.