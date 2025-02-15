İzmir Büyükşehir Belediyesinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlediği ‘Haydi Buza Sevdiğinle Gel’ etkinliği büyük ilgi gördü. Her yaştan İzmirli’nin katıldığı etkinliğe eşi Öznur Tugay ile birlikte gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sevgilimi aldım da geldim. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Kentimizde sevginin, iyiliğin çoğalması için çok çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda "Haydi Buza Sevdiğinle Gel" etkinliği düzenledi. DJ performansının sergilendiği etkinlikte, İzmirlier 80’ler ve 90’lar pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla buz pateninin keyfini çıkardı. Tesisin içinde ve dışında ücretsiz yeme-içme ve oyun alanları kuruldu. Yapılan yarışmalar ile sürpriz hediyeler verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay etkinliğe eşi Öznur Tugay ile katılarak bu özel günde yurttaşların coşkusuna ortak oldu.

Buz performansı

Tesis dışındaki alanda yurttaşların ilgisiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. İzmirlilerle sohbet eden Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay daha sonra salona girerek tribünlere geçti. Tugay çifti burada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Doğa Güner ve İpek Kara’nın muhteşem buz performansını izledi. Genç sporcular daha sonra tribüne geldi. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay sporcuları kutlayarak sohbet etti.

"Sevgiyi çoğaltmalıyız"

İzmirliler’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayan Başkan Tugay, "Etkinliğimizin adını ’Haydi Buza Sevdiğinle Gel’ olarak belirledik. Ben de sevgilimi aldım da geldim. Birbirini seven insanların burada keyifli vakit geçirdiğini görmek güzel. Sevgiyi çoğaltmalıyız. Güzel İzmir’imizde sevginin, iyiliğin çoğalması için çok çalışacağız. Hep beraber hem iyiliği hem de insanların birbirine duyduğu sevgi, saygı, dostluğu artıracağız. Bugünün anlamına inananlardanım. Bugünün heyecanını duyan herkesi kutluyorum. Yaşamlarında sevgi eksik olmasın. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Ben de herkesi yürekten sevmeye davet ediyorum" dedi.

"Sevgi saygı ve emek gerektiriyor"

Başkan Tugay’ın eşi Öznur Tugay ise, "Çok keyifli bir aktivite oldu. Sevgi en başta saygı, emek gerektiriyor. Ben herkesin Sevgi Günü’nü kutluyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla keyifli günler diliyorum" dedi.

Buzda unutulmaz anlar yaşadılar

Buz pistinde paten kaymanın yanı sıra düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere katılan Simay Lafdinleten harika bir gün geçirdiğini belirtti. Lafdinleten, "Buz pistinde kayarız diye düşünmüştüm ama geldiğimde çeşitli etkinlikler olduğunu gördüm. Hepsi çok keyifliydi. Penaltı attık, kupa kazandık Çok eğlendik" dedi. Nuri Çelebi ise "Belediye güzel bir hizmet sunmuş. Herkese teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Sevelim, sevilelim" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’e teşekkür

Etkinlikte eğlenen Aysima Bozkurt, "Harika vakit geçirdim, güzel bir etkinlik. Yarışma da yapmışlar, hoş olmuş, beğendim" dedi. Savaş Bora Arslan da, "Ben buraya ilk defa geldim. Çok eğleniyorum. Keyifli... Bir sürü etkinlik var. Belediyemizin bu özel günde bizler için güzel programlar hazırlaması çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

Evlilik yıl dönümlerini buzda kutladılar

Evliliklerinin 16’ncı yıl dönümünde Manisa’dan gelerek etkinliğe katılan Nazlı Doğan Ergüt, "Harika bir atmosfer var. Çok eğleniyoruz. Ailecek geldik. Müzik eşliğinde inanılmaz vakit geçirdik. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Evlilik yıl dönümümüzü burada kutlamış olduk. Eğer gerçekten sevdiğinizi bulduysanız evlilik dünyanın en güzel şeyi" dedi. Nazlı Doğan Ergüt’ün eşi Abdülkerim Ergüt ise eşine hitaben, "Seni çok seviyorum karıcığım" derken, "Ben de seni çok seviyorum" cevabını aldı.