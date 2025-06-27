TOKAT (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) teknik destek programı kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen "Kadın Girişimcilerin Yetenek Kazanımı İçin Yapay Zekâ Araçlarının Kullanımı Eğitimi" tamamlandı. Beş gün süren programda 24 genç kadın girişimci, dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artıracak bilgi ve becerilerle donatıldı.

TOGÜ’de yüz yüze ve uygulamalı eğitim

23–27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, yapay zekânın temel kavramlarından büyük dil modellerine, sohbet botlarından görsel ve sesli içerik üretim araçlarına kadar pek çok uygulama alanı katılımcılara tanıtıldı. Eğitimler, alanında uzman akademisyenler ve sektörel deneyime sahip eğitmenler tarafından yüz yüze ve uygulamalı olarak verildi.

Kadın girişimcilere dijital avantaj

İş kurmayı hedefleyen ya da mevcut işini dijitalleşme ile geliştirmek isteyen 35 yaş altı 24 kadın girişimciye yönelik düzenlenen programda, teknolojinin girişimcilik süreçlerine entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, örnek olay analizleri ve proje tabanlı çalışmalarla edindikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldu.

Program, kadın girişimciliğini desteklemenin yanı sıra yerel ekonomide çeşitlenme, cinsiyet eşitliği, beşeri sermayenin niteliğinin artırılması ve bölgesel marka değerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda da katkı sunmayı amaçladı.