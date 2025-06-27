Çilimli İlçe Devlet Hastanesi’nde, Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında hazırlanan "2025 Yılı Masa Başı Eğitim Tatbikatı", hastane eğitim salonunda başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikata; hastane yöneticileri, Hastane Afet Yönetim Ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri katılım sağladı ve süreci yakından izledi.

Tatbikat kapsamında, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek hedeflendi. Eğitimde; hastanenin afet planının amacı, kapsamı ve işleyişi detaylı olarak ele alındı. Senaryo üzerinden yapılan uygulamalarla, planların uygulanabilirliği ve etkinliği değerlendirildi.

Bu tür eğitimler, yaşanabilecek bir afet anında hızlı ve koordineli müdahalenin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.