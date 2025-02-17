Tokat’ta av koruma denetimlerinde, belgesiz avlanan 3 kişiye toplam 21 bin 441 TL ceza kesildi.

Tokat’ta 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde şefliklere bağlı çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 57 avcı denetlendi. Denetimler sırasında Pazar Devlet Avlağı’nda 2 kişi, Topçam Devlet Avlağı’nda ise 1 kişi belgesiz avlandığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Toplamda 21 bin 441 TL ceza uygulanırken, ekiplerin av koruma kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi.