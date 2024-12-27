Tokat’ta 17 Aralık 2022’de kaybolan 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den 2 yıl 10 gündür haber alınamazken, arama çalışmaları ve soruşturmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan 64 yaşındaki evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Gökçe’nin kaybolmasının ardından, bölgede arama çalışmaları yapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, kadavra ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalarda, yaklaşık iki hafta süresince herhangi bir bulguya rastlayamadı. Gökçe’nin kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadına mesaj atarak rahatsız eden Sinan S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ancak, yapılan sorgulamanın ardından Sinan S. serbest bırakıldı. Sinan S, İstanbul’da 2018 yılında bir çocuğa yönelik istismar iddialarıyla tutuklandı. Gökçe’nin kayboluşunun üzerinden 741 gün geçmesine rağmen, hala bir iz bulunamadı.