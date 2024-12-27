Batman’da park halindeki bir aracı kurşunlayan şüpheli, polis ekiplerince kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı

Olay, 16 Aralık’ta Belde Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi geldiği aracıyla park halindeki başka bir araca kurşun yağdırıp uzaklaştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis kamera kayıtlarından şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskında 1 ruhsatsız silah ve silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.