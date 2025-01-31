Tokat’ın Niksar ilçesinde 50 yıldır yayık üreten Cemil Kuru, mesleğin son ustası olarak el emeğiyle ürettiği geleneksel ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir geleneği yaşatıyor.

Niksar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Cemil Kuru, 50 yıldır el emeğiyle yayık, fırın küreği ve yer sofraları üretiyor. Çocuk yaşlarda başladığı bu mesleği, aralıksız olarak sürdürerek hem geçimini sağlıyor hem de eski bir geleneği yaşatıyor. İsmetpaşa Mahallesi Yangın Ahmet Sokak’taki küçük atölyesinde tek başına çalışan Cemil Usta, Tokat bölgesinde yayık üretimi yapan son usta olarak dikkat çekiyor. İnce ince doğranan keresteler kalıplara yerleştirilerek çemberle birleştiriliyor. Son olarak zımparalanan yayık ve fırın kürekleri satışa hazır hale getiriyor. Bir zamanların vazgeçilmezi olan yayıklara günümüzde ilgi azaldığı gibi bu mesleği devam ettirecek çırak ta bulunmuyor. Özellikle mayıs ve haziran aylarında yaylaya gidenlerin aldığı yayıklar günümüzde küçük kafe işletmeleri tarafından talep görüyor.

“Bu iş sülaleden geliyor”

Ailesiyle birlikte yayık yapmayı bir gelenek haline getiren Cemil Kuru; “Bizim sülaleden geliyor bu iş, babamdan öğrendim. 50 seneye yakın bir süredir bu mesleği icra ediyorum. Bu el sanatına olan ilgi giderek azaldı. Bu meslekte çırak yetişmiyor. Tokat bölgesinde benden sonra bu işi yapan olmayacak, biz son nesiliz” dedi.