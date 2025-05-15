Bu yıl Pasaport Pizza ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nin adayları açıklandı. İzmir’in kültür ve sanat yaşamında özel bir yeri olan ödül töreninde, devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatroların sahnelediği oyunlar değerlendirilerek adaylar belirlendi.

Tören, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Sahne Tozu Tiyatrosu ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi’nde gerçekleşecek. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Emre Basalak’ın üstlendiği geceye; törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Sema Sarper, Mehmet Sarper, Zerrin Tekindor, Serpil Günseli onur konuğu olarak katılacak.

Ödül töreninin onursal jüri başkanlığını Göksel Kortay, jüri başkanlığını ise Erkan Ergin üstleniyor.

İzmir’in sanat markası dünya listesinde

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören öncülüğünde İzmir’e kazandırılan Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, "Dünya Tiyatro Ödülleri" listesine girerek İzmir’in uluslararası sanat arenasında bir marka hâline gelmesine katkı sağladı.

Haldun Dormen Yaşam Boyu Onur Ödülü Zerrin Tekindor’a

Bu yıl ilk defa takdim edilecek olan Haldun Dormen Yaşam Boyu Onur Ödülü özel ödüller arasında yerini aldı. Haldun Dormen’den ödülü alacak olan sanatçı ise Zerrin Tekindor olarak açıklandı.

Bu değeri korumak ve büyütmek hepimizin ortak sorumluluğu

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri kurucusu Çağlar İşgören, "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nin 13’üncüsünü düzenliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha da güçlenen bu tören, İzmir’in kültürel kimliğini pekiştirmenin yanı sıra şehrimizi dünya tiyatro sahnesinde konumlandırıyor. Bu değeri korumak ve büyütmek hepimizin ortak sorumluluğu." dedi.

Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü ise Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e

Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü, Bedia Muvahhit’in anısını yaşatmak ve onun cesaretini yeni kuşaklara aktarmak amacıyla her yıl düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri kapsamında veriliyor. Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü, cesur adımları, yenilikçi ve öncü çalışmalarıyla Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e takdim edilecek.

Tüm Gözler 26 Mayıs’ta İzmir’de

Heyecanla beklenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nin, Sahne Tozu Tiyatrosu’nun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.

Yılın En Başarılı Prodüksiyonu

- Rembetiko Efsanesi - İzmir Devlet Tiyatrosu

- Don Kişot’un Ölümü - Tiyatro Ansambl

- Hayal-İ Temsil - İzmir Devlet Tiyatrosu

- İlerleme - İzmir Devlet Tiyatrosu

- Ve Kazanan - İzmir Devlet Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Yönetmeni

- Yasemin Şimşek Tüzün - Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo

- Gürol Tonbul - Hayal-İ Temsil

- Laçin Ceylan - İki Yeşil Su Samuru

- Hakan Taner Yıldırım - Cambazın Cenazesi

- M. Onur Atacan - Don Kişot’un Ölümü

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

- Özlem Başkaya - Hayal-İ Temsil

- Burcu Ongun Altay - Hayal-İ Temsil

- Işın Yıldız - İlerleme

- Buse Sevindik - Amy Hustoy

- Güzin Sönmez - Annem

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

- Cengiz Toraman - Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi

- Hakan Özgemeç - Hayal-İ Temsil

- Mustafa Şen - Ve Kazanan

- Anıl Alkan - Cambazın Cenazesi

- M. Onur Atacan - Don Kişot’un Ölümü

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

- Bahadır Buyruk - Çok Tuhaf Soruşturma

- Deniz Yağcı - Ve Kazanan

- Murat Çidamlı - Ve Kazanan

- Kaan Uğur - No Man’s Land

- Meriç Şahin - Don Kişot’un Ölümü

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

- Elif Özdemir - Ve Kazanan

- Merve Aslan Özdemir - Satranç

- Nagehan Yazıcı - İki Yeşil Su Samuru

- Madina Çokua - Dersaadet Yokuşu

- Ece Güzel - Ve Kazanan

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı

- Osman Burak Sakallıoğlu - Anahtar

- Fuat Fırat - İlerleme

- Anıl Alkan - Medea

- Fuat Fırat - Rembetiko Efsanesi

- Bora Andaç - Ve Kazanan

Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı

- Tayfun Çebi - Hayal-İ Temsil

- Tayfun Çebi - Ve Kazanan

- Murat Gülmez - İki Yeşil Su Samuru

- Türker Tuna - Cambazın Cenazesi

- Hasan Yavuz - İlerleme

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı

- Funda Çebi - Rembetiko Efsanesi

- F. Duygu Ergüven Saykan - İlerleme

- Ansambl - Don Kişot’un Ölümü

- Funda Çebi - Hayal-İ Temsil

- Hilal Doğan - Dersaadet Yokuşu

Yılın En Başarılı Oyun Yazarı

- Ahmet Sami Özbudak - Hayal-İ Temsil

- M.Onur Atacan - Don Kişot’un Ölümü

- Feraye Şahin - No Man’s Land

- Yasemin Şimşek Tüzün - Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo

- Özlem Erben - Dersaadet Yokuşu

Yılın En Başarılı Sahne Müziği

- Nihat Demirkol - Hayal-İ Temsil

- Utku Güçoğlu - Medea

- Praksıs / Bandısta - Abasızlar

- Cem İdiz - Han Duvarları

- Harun Keskin - Güle Güle Diva