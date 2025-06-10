İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde orman arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.15 sıralarında ilçeye bağlı Kızılüzüm Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 1 uçak, 4 helikopter ile havadan, 24 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahale etti.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.