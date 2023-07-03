Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kapaklı ilçesinden Saray istikametine seyreden Musa D. idaresindeki 34 DN 4850 plakalı hafif ticari araç, çevreyolu Palamutdere mevkiinde aynı yönde seyreden ve Büyükyoncalı Mahallesi’ne kavşaktan dönüş yapan Erdal Y. idaresindeki 59 AFS 001 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 DN 4850 plakalı araç sürücüsü Musa D. aynı araçta bulunan Necla D., Zeynep D. ve 59 AFS 001 plakalı otomobil sürücüsü Erdal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.