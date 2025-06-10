Konyaaltı Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek amacıyla bir dizi farkındalık etkinliği düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla, HayatPark Flora alanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Program; farklı yaş gruplarına hitap eden atölyeler, oryantiring etkinlikleri ve sergi açılışları ile gün boyunca sürdü.

Atıktan sanata dönüşüm

Etkinlikler sabah saat 09.00’da HayatPark Flora alanında düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ardından öğrencilerin katılımıyla "Kavanozların Kalemliğe Dönüşmesi Atölyesi" üç farklı seansta gerçekleştirildi. Çakırlar İlkokulu, Bahtılı Hasan Fatma Çavlı İlkokulu ve İstek Okulları Konyaaltı Kampüsü öğrencileri için oryantiring etkinlikleri düzenlendi. Öğle saatlerinde "Atıktan Sanata Geri Dönüşüm" temalı sergi açılarak, katılımcı okullara sertifikaları verildi. Etkinlik boyunca çocuklara dondurma ikram edildi.

Hediyeler çekilişle sahiplerini buldu

Etkinlikler, "Atmıyoruz Dönüştürüyoruz" temasıyla düzenlenen takı yenileme ve tamir atölyesi ile devam etti. Atık kumaşlardan tasarım ve şal yapımı, ardından "Atıklar Baş Tacımız" adlı atölye ile taç tasarımı yapıldı. Gün sonunda ise çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. "Karbon Ayak İzini Azaltarak Çevre Dostu Alışkanlıklar Kazandırmak İçin" sloganıyla yapılan turun ardından, bisiklet sürmeyi öğrenen kadınlara sertifikaları verildi. Program, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı çekilişle sona erdi.