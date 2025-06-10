2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan "Erzincan Yeşil OSB’ye Dönüşüyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman ve kurumların projeden sorumlu personeli katıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sanayi bölgelerinin çevreye duyarlı üretim alanlarına dönüşmesini desteklemeye yönelik çalışmalara katkı sunmak ve Erzincan özelinde sanayiye yeni bir standart kazandırmak amacıyla Yeşil OSB Sertifikası alımına yönelik başvuru, dokümantasyon ve analiz işlemleri için Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne danışmanlık desteği sağlanacak.

Proje kapsamında OSB’nin mevcut çevresel durumu yeşil OSB kriterlerine göre analiz edilerek enerji tüketimi, karbon emisyonu ve atık yönetimi konularında sürdürülebilir çözümler belirlenecek. Söz konusu sertifika ile Erzincan OSB çevresel sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası standartlara kavuşmuş olacak. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı için önemli bir adım olan Yeşil OSB Sertifikası ile Avrupa pazarına erişimin önündeki bir engel daha kaldırılarak firmaların Avrupa’ya ihracat kabiliyetleri geliştirilecek.