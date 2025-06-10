Yaz aylarında sünnetin daha çok tercih edildiğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aliye Kandırıcı, "Sünnet sayesinde idrar yolu enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme olasılığı düşer. Bazı çalışmalara göre sünnet kanser riskini ve bazı diğer hastalıkları azaltabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (HIV, HPV) riskini azaltabilir. Sünnetin aslında kesin yapılması önerilen bir mevsim yoktur ancak genellikle çocukları okula giden aileler yaz aylarını tercih etmektedir. Yaz aylarında doktorun önerilerine dikkat edildiği sürece sünnetin hiçbir sakıncası yoktur" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aliye Kandırıcı, sünnet hakkında açıklamalarda bulundu. Sünnet operasyonunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Kandırıcı, "Sünnet, penisin uç kısmını kaplayan deri tabakasının (prepisyum) cerrahi bir işlemle alınmasıdır. Hem tıbbi hem de dini sebeplerle yapılabilen sünnetin tarihi M.Ö. 4000’lere eski Mısır’a kadar dayanır. İşlem hijyen ve sağlık açısından önemli faydalar sağlamaktadır" diye konuştu.

Sünnetin, her yaş grubundaki erkeklere uygulanabileceğini söyleyen Op. Dr. Kandırıcı, "Aileler genellikle çocuklarının hijyen ve sağlık açısından avantaj sağlaması için bu kararı vermektedir. Sünnet, her ne kadar basit bir işlem olarak görülse de, sağlıklı bir sünnet işlemi uzman bir çocuk cerrahı tarafından yapılmalıdır" dedi.

"Zamanlama ailenin kararına bağlıdır"

Sünnet için en uygun yaşın, ailenin tercihine ve çocuğun sağlığına bağlı olarak değiştiğini dile getiren Op. Dr. Kandırıcı, "Her yaş grubunun avantajları ve dezavantajları vardır. Çocuk sağlıklı olduğu zaman, psikolojik ve bakım süreçleri göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. Ancak bazı durumlarda sünnet tıbbi bir gereklilik olarak da karşımıza çıkabilir. Penisle ilgili bir operasyon sırasında, örneğin ‘hipospadias’ gibi olgularda sünnet derisine ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden yenidoğan bebekte saptanan hipospadias durumunda bebek sünnet ettirilmemelidir. Tedavi sırasında sünnet de gerçekleştirilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yenidoğan sünneti sık tercih ediliyor"

Yenidoğan sünnetinin daha fazla tercih edildiğini kaydeden Op. Dr. Kandırıcı, "İlk 6 ayda yapılan sünnet, iyileşme sürecinin hızlı olması ve çocuğun psikolojik olarak etkilenmemesi nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 2-6 yaş arası çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenme riski olduğu düşünülmektedir. Bu yaş aralığında çocuk kendi bedenini tanıma sürecindedir ve sünnet işlemi hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden çok önerilmez. Ancak idrar yolu enfeksiyonu ya da sünnet derisinin enfeksiyonuna (balanit) bağlı sünnet derisinde daralma (balanitis kserotika obliterans) gibi sağlık gerekçeleri ile genel anestezi altında yapılmalıdır. 2-6 yaş aralığından sonra, özellikle okul çağında, çocuğun sürece anlam verebilmesi için anlayabileceği şekilde korkutmadan anlatılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Sünnetin faydaları

Sünnetin tıbbi açıdan birçok faydası olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Kandırıcı, şöyle devam etti:

"İdrar yolu enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme olasılığı düşer. Sünnet derisinin (prepisyumun) alınması, penisin temizliğini kolaylaştırır. Bazı çalışmalara göre sünnet, kanser riskini ve bazı diğer hastalıkları azaltabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (HIV, HPV) riskini azaltabilir. Prepusyumun altında enfeksiyon gelişmesi sonucu oluşan iltihaplanma yani balanit riski azalabilir. Parafimoz denilen sünnetsiz kişilerde görülen prepusyumun, penisin baş kısmını sıkması ve kan dolaşımını engellemesi durumunun riski de azalabilir."

Uygulanabilen yöntemler

Sünnette yapılan yöntemlerden bahseden Op. Dr. Kandırıcı, şu bilgileri paylaştı:

"Klasik cerrahi yöntem: Geleneksel olarak en çok kullanılan yöntemdir. Doktor, cerrahi makas veya bisturi yardımıyla sünnet derisini çıkarır. Bu yöntemde dikişler kullanılabilir ve iyileşme süreci 7-10 gün sürer. Lazerle sünnet: Modern ve teknolojik bir yöntemdir. Lazer, sünnet derisini keserken aynı anda kanamayı durdurur. Kanama riski daha düşüktür ve iyileşme süresi genellikle daha kısadır. Plastibell yöntemi: Özellikle yenidoğanlar ve küçük çocuklarda tercih edilir. Penis başına plastik bir halka yerleştirilir ve sünnet derisi bu halkanın üzerinden kesilir. Halka, işlemden birkaç gün sonra kendiliğinden düşer."

"Çocukları okula giden aileler yazı tercih ediyor"

Sünnetin yaz mevsiminde daha sık tercih edildiğini belirten Op. Dr. Kandırıcı, "Sünnetin aslında kesin yapılması önerilen bir mevsim yoktur ancak genellikle çocukları okula giden aileler yaz aylarını tercih etmektedir. Yaz aylarında doktorun önerilerine dikkat edildiği sürece sünnetin hiçbir sakıncası yoktur. Sünnet acı veren bir işlem değildir ve genellikle lokal anestezi altında yapıldığı için ağrı hissedilmez. Sonrasında da ağrı kesici ilaçlarla ağrı kontrol altına alınır. Sünnet sonrası iyileşme süreci bebeklerde 5-7 gün, çocuklarda ise 7-10 gün arasında değişir" dedi.

Yenidoğan sünneti

Son olarak yenidoğan sünneti hakkında bilgi veren Op. Dr. Kandırıcı, "Yenidoğan sünneti, erkek bebeklerde doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde gerçekleştirilen bir cerrahi işlem olarak tanımlanır. Tarihi kökenleri oldukça eskiye dayanan sünnet, hem dini ve kültürel nedenlerle hem de sağlık açısından belirli avantajlar sunması sebebiyle günümüzde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Yenidoğan sünneti, genellikle ailelerin dini veya kültürel inançlarına bağlı olarak tercih edilse de, bazı durumlarda tıbbi gerekliliklerden dolayı da yapılır. Örneğin, fimozis adı verilen sünnet derisinin dar olması durumu ya da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlarda doktorlar sünneti önerebilir. Bu işlem, hem hijyen açısından kolaylık sağlaması hem de ilerleyen yaşlarda olası sağlık sorunlarını önlemede etkili olması nedeniyle birçok aile tarafından tercih edilir. Ancak yenidoğan sünneti hakkında doğru bilgiye sahip olmak ve karar verirken uzman hekimlerle iletişimde olmak önemlidir" diye konuştu.