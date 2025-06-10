Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Küçük’ün yürütücülüğünü yaptığı "Okul Öncesi Dönemde Kullanıma Uygun Yer Tespiti ve Temel Sağlık Verisi Takibi Sağlayan Mekanik Darbe Dayanıklı Ürün Grubu Geliştirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1005 programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "Üniversitemize oluşturduğumuz bilim ekosistemi içerisinde üretken akademisyenlerimizin projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Küçük hocamızın yürütücülüğünü yaptığı, okul öncesi 36-72 ay aralığındaki çocukların güvenliğini artırmak ve onları olası kazalardan korumak amacıyla multidisipliner bir anlayışla hazırlanan, özgün ve yenilikçi proje de üniversitemizin desteklenen projeleri arasında yer aldı. Proje ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Küçük, "Projemiz Tekstil Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Hemşirelik Fakültesinden akademisyenlerin disiplinlerarası iş birliğiyle yürütülecek olan yenilikçi bir çalışmadır. Projenin temel amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların (36-72 ay) güvenliğini artırmak ve onları olası kazalardan korumaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar, motor becerileri henüz gelişim aşamasında olduğu için düşme, çarpma gibi kazalara karşı daha savunmasızdır. Bu durum göz önüne alınarak, proje ekibi çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla akıllı bir konfeksiyon ürünü geliştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Proje kapsamında geliştirilen akıllı tulum, çocukların oyun oynarken veya okul ortamında karşılaşabilecekleri mekanik darbelerin etkisini en aza indirecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu ürün, sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yerleşik akıllı sensörler sayesinde çocuğun konumunu ve sağlık verilerini; kalp ritmi, vücut ısısı gibi gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunmaktadır. Bu sistem, olası bir acil durumda ebeveynlere ve yetkililere anında bilgi aktararak hızlı müdahale edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu akıllı tulum, çocukların okul sınırları içerisinde veya okul-ev bağlantısında kaybolma, unutulma gibi olumsuz durumların önüne geçecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayede, çocukların hem güvenliği hem de ebeveynlerin çocuklarının güvende olduğunu bilmeleri sağlanacaktır. Bu yenilikçi ürünün okul öncesi eğitimde güvenliği artırarak çocukların özgürce keşfetmelerine ve öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu disiplinlerarası iş birliği, çocukların hem fiziksel hem de dijital anlamda korunmasını hedefleyen kapsamlı bir çözüm sunmaktadır" dedi.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Mehmet Küçük’ün yaptığı proje ekibinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Afm Shahen SHAH, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Ertekin, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ruken Yağız Altıntaş yer alıyor.