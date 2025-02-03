Tiroit cerrahisi, gerek tiroit kanseri gerekse iyi huylu hastalıkların tedavisinde sıkça başvurulan bir yöntem ancak cerrahi müdahale sonrası karşılaşılabilen ses kısıklığı komplikasyonu, hastaları endişelendirebiliyor. "Tiroit cerrahisi sonrası ses değişiklikleri önlenebilir" diyen Prof. Dr. İlker Murat Arer, tiroit cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Tiroit cerrahisinde, özellikle rekürren laringeal sinir adı verilen sinirin zarar görmesi, ses kısıklığının başlıca nedenidir. Bu zarar en sık ısı hasarı ve çekme hasarı şeklinde görülmekte ve bu hasarların çoğu ameliyattan bir süre sonra düzelmektedir. Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlker Murat Arer, bu sinirin korunması için hassas ve ince cerrahi tekniklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Arer, "Yeni nesil teknolojik yöntemler sayesinde, sinir korunabilir ve ses tellerine olan etkiler en aza indirilebilir. Vokal kord paralizisi; sesin kısıtlanmasına, ses kaybına ve hatta yutkunma zorluklarına yol açabilir" dedi.

Cerrahlara yol haritası oluşturuyor

Günümüzde, tiroit cerrahisi sırasında ses değişikliklerini erkenden saptamak amacıyla kullanılan sinir monitörizasyonu (ses cihazı) gibi cihazların cerrahlara destek olduğunu ifade eden Arer, "Sinir monitörizasyonu, cerrahların rekürren laringeal sinirin fonksiyonunu ameliyat sırasında değerlendirip sinir hasarı ihtimalini erkenden saptayarak ameliyat sırasında stratejiyi buna göre şekillendirmelerine olanak sağlamaktadır. Sinir monitörizasyonu sayesinde, vokal kordların korunması daha güvenli hale gelebilmektedir. Bu yöntem sinirin zarar görme ihtimalini azaltmakta, ses değişikliklerinin erkenden saptanmasında ve buna göre tedavi belirlenmesinde etkilidir" şeklinde konuştu.

Cerrahi sonrası ses sağlığında erken müdahale önemli

Ses değişikliklerinin önlenmesinin yanı sıra, profesyonel ses terapisi ve ses dinlendirme teknikleri gibi tedavi yöntemlerinin, cerrahi sonrası hastaların ses sağlığını iyileştirmede etkili olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlker Murat Arer, "Ses terapistleriyle yapılacak düzenli egzersizler ve ses dinlendirme süreçleri, vokal kord paralizisi sonrası iyileşme sürecini hızlandırabilir. Ayrıca bazı durumlarda cerrahi düzeltmeler de gerekebilecektir. Ancak her hastanın tedavi sürecinin farklı olduğu bilinmelidir. Yine de tiroit cerrahisi sonrasında ses değişikliklerinin önlenmesi, erken dönemdeki doğru müdahalelerle büyük ölçüde mümkün hale gelebilmektedir" ifadelerini kullandı.