Tire 2021 FK, Menemen FK’dan Yusuf Yıldız ile Bulvarspor’dan Tezcan Erdoğan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbekirspor’dan sol bek Özgür Güler’i, Bornova 1877’den Mustafa Çalışkan’ı ve Silifke Belediyespor’dan Turan Demirci’yi kadrosuna katan İzmir ekibi, iki oyuncunun daha takıma katıldığını açıkladı. Menemen FK’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yıldız’ı 2.5 yıllığına kadrosuna katan Tire 2021 FK, Bulvarspor’dan da 26 yaşındaki golcü oyuncu Tezcan Erdoğan’ı transfer etti.

Böylece İzmir ekibi, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte şimdiden kadrosuna 5 takviye yapmış oldu.