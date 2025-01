Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ’’4 Ocak Dünya Braille Günü Farkındalık Etkinliği/ Görme Yetersizliği ile Yaşamak’’ paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, panelde “Görme engelli bireylerin yaşamlarındaki hikayelerini onlardan dinlemek üzere bugün toplandık. Fakültemizde ‘Braille Okuma-Yazma’ dersi ile görme yetersizliği yaşayan öğrencilerimize Braille Alfabesi eğitimi vermekteyiz" şeklinde konuştu.

“Bireyin eğitime erişim hakkının önemini vurgulamak üzere toplandık”

Açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon ise verilen eğitimle ilgili olarak şunları söyledi: “’4 Ocak Dünya Braille Günü bireyin eğitime erişim hakkının önemini vurgulamak için düzenlenen bir farkındalık günü. Görme engelli kişiler, sayfa üzerindeki küçük kabarıklıklara parmak uçlarıyla dokunarak hisseder. Bu şekilde küçük noktacıkları harf ve rakamlar olarak yorumlar. 1984 yılında kurulan Dünya Körler Derneği 2009 yılında Braille Alfabesini hayata geçiren Louis Braille’i anmak için etkinlikler düzenlemeye başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 2019 yılında 4 Ocak’ı Dünya Braille Günü olarak ilan etti.”

Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Ramazan Karataş’ın yaptığı panelde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öğretmeni Nuri Koçak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Kübra Say ve Güliz Çakar görme yetersizliğine sahip olan bireylerin deneyimlerini ve bağımsız yaşam mücadelelerini katılımcılarla paylaştı. Panel sonunda, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci ve Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon tarafından Nuri Koçak, Kübra Say ve Güliz Çakar’a teşekkür belgesi takdim edildi. Panele Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öğretmeni Nuri Koçak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Kübra Say ve Güliz Çakar’in konuşmacı olduğu panele Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Handan Deveci, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katılım sağladı.