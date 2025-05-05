Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında düzenlenen toplantıda, Eskişehir’in güvenliği masaya yatırıldı.

Eskişehir’de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilgili kurum yöneticileri katılırken, ildeki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Katılımcılar, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunumlar yaptı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak mevcut durum değerlendirildi ve gelecekte yapılacak çalışmalar planlandı.