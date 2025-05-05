Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kalır, Yunus Emre Hazretlerinin mezar yerinin Mihalıççık sınırları içinde kalmasının, Yunus Emre Hazretleri’nin Mihalıççıklı olduğunu gösteremeyeceğini belirterek "Yunus Emre Hazretleri Sivrihisar ilçemizin evladıdır" diye ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kalır, 1238 yılında doğduğu kabul edilen ve 1320 yılında vefat eden gönül ve irfan eri Yunus Emre Hazretlerinin, 708 yıl boyunca Sivrihisar ilçesinin evladı olarak bilindiğini ve bu şekilde yâd edildiğini belirtti. 18 Mart 1946 tarihinde Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlanan eski Sarıköy, bugünkü Yunus Emre Mahallesi’nin bu tarihten sonra idari olarak Mihalıççık’a geçmiş olsa da, Yunus Emre Hazretleri’nin kimliğini ve aidiyetini değiştirmediğini anlatan Bekir Kalır, şunları belirtti;

"Mezar yerinin Mihalıççık sınırları içinde kalması, Yunus Emre Hazretleri’nin Mihalıççıklı olduğunu göstermez"

"Zira bir şahsiyetin memleketi, mezar yerinden değil; doğduğu, yetiştiği, hayatını geçirdiği yerden anlaşılır. Bu tür örnekler tarihimizde çoktur. İstanbul’da metfun olan İstanbul’un ilk kadısı ve belediye başkanı Sivrihisarlı Hızır Bey, Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri ve Sinan Paşa, mezar yerleri İstanbul’da olduğu için İstanbul doğumlu sayılabilir mi? Dünyaca tanınan şairimiz Nazım Hikmet’in mezarı Moskova’dadır. Bu sebeple kendisini Rus şairi mi kabul edeceğiz? Dolayısıyla mezar yerinin Mihalıççık sınırları içinde kalması, Yunus Emre Hazretleri’nin Mihalıççıklı olduğunu göstermez ve de gösteremez. 708 yıl boyunca Sivrihisar toprağının manevi mirası olmuş bir değeri, sadece 79 yıl önceki idari bir değişiklikle farklı bir ilçeye mâl etmek, tarihî ve kültürel gerçekliğe aykırıdır. Sivrihisar Eğitim Vakfı olarak, vakıf tüzüğümüzün "faaliyetler" başlığı altındaki (d) maddesinde yer alan "Sivrihisar’ın yetiştirdiği değerleri tanıtmak ve sahip çıkmak" ilkesine bağlı olarak, Yunus Emre Hazretleri’ne sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu tarihî ve kültürel hassasiyetin, tüm Sivrihisarlılar tarafından içtenlikle desteklenmesini, ilçemizdeki yetkili kurum, kuruluş ve kişilerin de duyarlılıkla süreci takip etmesini ve desteklemesini önemle bekliyoruz."