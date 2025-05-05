Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde sokak hayvanları ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını ve bununla ilgili yasal mevzuatın uygulanması noktasında takipçi olduklarını vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılı Mayıs ayı asayiş ve güvenlik konularını içeren değerlendirmelerde bulundu. Asayiş suçlarının kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, devlete ve millete karşı işlenen suçlar, topluma karşı işlenen suçlar ve takibi gereken olaylar altında oluştuğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Bunların içerisinde yani asayiş olaylarının içerisinde en önemli olanlar kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlardır. İlimizde kişilere karşı işlenen suçlara baktığımız zaman; 2024 yılının ilk dört ayında 2 bin 270 suç işlemişken 2025 yılının ilk dört ayında bin 962 düştüğünü görüyoruz. Bu yıl olay sayısında yüzde 13,6 bir azalma olduğunu görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da anlamlı oranda bir azalışın olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Mal varlığına karşı geçen sene 490 olay meydana gelmişken bu senenin ilk 4 aydında bu sayının 329’a düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla azalış oranı yüzde 33 tekabül ediyor. Mal varlığına karşı işlenen suçların da alt başlıklar var. Evden hırsızlık olaylarının yüzde 70 oranında azaldığını, yine iş yerinden ve kurumdan hırsızlığın yüzde 69 oranında azaldığını, dolandırıcılık olaylarında yüzde 27 bir azalma olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Yine de vatandaşlarımızı tekrar uyarıyorum, dolandırıcılara karşı yine dikkatli olmaya, temkinli olmaya devam etsinler" şeklinde konuştu.

"Erzurum en düşük riskli gruba düşecek"

2025 yılının ilk dört ayında 139 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Geçen seneye göre bu sene yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olay sayılarının da azaldığını ifade etmem gerekiyor. Azalış oranı yüzde 44 oldu. 6284 sayılı ’Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair’ kanun kapsamında meydana gelen olay sayılarında da bu yılın ilk dört ayında yüzde 15 bir azalma var. Narkotik suçlarla mücadelede tutuklanan şahısların oranında yüzde 65 oranında bir artış olduğunu söyleyebilirim. Ele geçirilen toplam uyuşturucu madde oranının da yüzde 290 oranında arttığını, yani yapılan bu operasyonlarda geçen seneye göre daha fazla sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ifade etmem gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlığının bütün illeri içine alan bir risk analizi çalışması yapmaktadır. Orada iller dört sınıfa ayırmış ve Erzurum orta riskli gruplar arasında yer alıyordu. Daha da yoğunlaştırmak, sahayı baskılamak ve ilimizi en düşük riskli gruba indirmek şeklinde bizim bu seneki hedeflerimiz arasında" dedi.

"Trafikte 355 bin 375 araç denetlendi"

Düzensiz göçle mücadele konusunda da yapılan operasyonların arttığını, yakalanan organizatör sayısının yüzde 12,5 oranında artış kaydettiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Bunların neticesinde adli makamlara sevk edilen organizatörlerin de yani tutuklanan organizatörlerin sayısının da yüzde 161 oranında arttığını memnuniyetle ifade edebilirim. Bu konuda da arkadaşlarımız gayretli bir şekilde düzensiz göçle mücadele ediyorlar, gerekli dikkati ve ihtimamı gösteriyorlar. Sahayı baskılamaya devam ediyorlar. Bu yılın ilk 4 ayında hem Emniyet Müdürlüğümüz hem Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan araç denetim sayısı 355 bin 375 olmuştur. Bunların yanında okul servis araçlarının denetlenmesi de var. Tabii taşımalı eğitim de devam ediyor. 2 bin 404 okul servis aracı da denetlenmiş, bu araçlardan da bin 445 tanesi trafikten men edilmiştir. İlimizde geçen yıl 422 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmişken bu yıl kaza sayısı 375’e düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"Sokak hayvanları ile ilgili raporlar inceleniyor"

İçişleri Bakanlığı’nın sokak hayvanları ile alakalı 23 maddeden oluşan yeni bir genelge gönderdiğini belirten Vali Çiftçi, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Daha önceki ifadelerimde sokak hayvanları ile alakalı yapılan çalışmaların yerinde görülmesi için her iki ayda bir mülkiye müfettişimizin geleceğini ve bu konuda yükümlülüğü olan belediyeleri denetleyeceğini, bununla ilgili rapor sunacağını da söylemiştim. Bir müfettişimiz geldi ve bununla alakalı raporu da elimize ulaştı. Şimdi hem raporu değerlendiriyoruz hem müfettişimizin yaptığı tespitlere bakıyoruz hem de İçişleri Bakanlığımızın geçen hafta itibarıyla gönderdiği genelgeyi gözden geçiriyoruz. Bununla ilgili bu ay içerisinde mayıs ayı içerisinde başkanlığımda bir toplantı olacak. Bu konuyu tekrar hem kaymakamlarımızı çağıracağız hem belediye başkanlarımızı hem de il hayvan hakları kurulu üyeleri var onlarla beraber geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz. Bakanlığımızın genelgesini kendilerine hatırlatacağız. Bu arada hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüzü hem de Tarım ve Orman Bölge Müdürümüzü konuyla ilgili görevlendirmiştim. Sekiz tane belediyemiz var. Nüfusu 25 bini geçen belediyelere de bir görev yüklüyordu. Onların sahada yapmış olduğu çalışmaları, bir rapora bağladılar. Raporu da geçtiğimiz hafta itibarıyla valiliğimize sundular. Bu üçünü değerlendiriyoruz şimdi. Narman Belediyesiyle ilgili yapmış olduğumuz bir inceleme, araştırma vardı sorumlularla ilgili. Onun raporu da elimize ulaştı. Bugün itibarıyla arkadaşlar raporu bana verdiler. Raporu inceleyip gerekirse konuyu bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığına intikal ettireceğiz."