Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ’Efeler Fen Bilimleri Oyunları’ yarışması tamamlanırken, öğrenciler ise hazırladıkları projeleriyle kıyasıya mücadele etti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilk kez 2023 yılında başlatılan Efeler Fen Bilimleri Oyunları yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme yönlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl Türkiye’nin bilim insanlarından Prof. Dr. Feza Gürsey’e ithaf edildi. Hazırladıkları projeleri de görücüye çıkaran öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Etkinlikte, bilimin sadece formüllerden ibaret olmadığı, aynı zamanda eğlenceli bir keşif ve yarışma süreci olduğuna dikkat çekildi. Aydın Fen Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte gençlere yönelik konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, bu tür organizasyonların geleceğin teminatı olan gençlerin bilimsel potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamak adına kritik bir rol oynadığını vurguladı.