Eskişehir’in Seyitali ve Dereyalak Mahallesi’nde yapılan yağmur duası İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Tarım alanlarının yağmura olan ihtiyacını dile getirmek ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla dua etkinliği düzenlendi. Duaya İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İnönü Belediyesi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Seyitali ve Dereyalak mahallemize, memleketimize bol, yararlı, her tarafı sulayan bereketli yağmurlar yağması temennisi ile dualarımızın kabul ve makbul olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.