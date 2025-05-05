Sinop’ta engelli çocukların eğitimdeki erişilebilirliğini artırmak amacıyla Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteğiyle, Üreten Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen "Dijital Dünyada Herkese Kitap" projesi başlatıldı.

Sinop’ta, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle ilk kez hayata geçirilen bu proje, özellikle görme ve işitme engelli çocuklara yönelik dijital içerik üretimiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında okul öncesi öğretmen adaylarına betimleme eğitimi verildi. Bu eğitimin ardından öğretmen adayları özgün hikayeler kaleme alarak, bu hikayelere uygun karakterler tasarlayıp görsel içerikler üretti. Daha sonra bu hikayeler, yapay zeka desteğiyle betimlenmeye başlandı.

Psikolog Besim Ogelman, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Projemizde ilk önce gençler, kendilerinin yazdıkları masalları yapay zeka kullanarak resimliyorlar. Daha sonra bunu betimliyorlar. Bu masalları görme engelli çocuklar için betimliyorlar, işitme engelli çocuklar için de işaret diline döküyorlar. Amacımız bu çocuklar için son derece önemli olan masalları hem görme engelli hem işitme engelli çocukların ulaşabileceği bir hale getirmek. Özelliklede yapay zekanın getirdiği imkanlarla öğretmen adaylarımıza da bu becerileri kazandırarak daha sonra onların gittikleri okullarda yapacakları işlerde de çocuklara ulaşırken, çocukların da bu masallara ulaşırken daha kolay bu imkânları kullanmalarını sağlamak. Verilen eğitimler ilk önce temel yapay zeka programlarının öğretilmesi, daha sonra bunların resim haline getirilmesi, video haline getirilmesi, müziklerinin eklenmesi, betimlerinin yapılması ve dijital olarak bütün çocukların bu masallara ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Bilişim teknolojileri uzmanı İrfan Sivri ise "Yaptıkları bu yapay zeka destekli tasarımlar ve hikayeler işitme engelli ve görme engelli çocuklarımız için özel olarak betimlemeler yapılacak, işaret diline çevrilecek ve görsel iyileştirmelerle herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Proje kapsamında dijital masallar, görsel ve işitsel engellere sahip bireyler için erişilebilir formatlarda hazırlanarak çocukların eğitimde fırsat eşitliği elde etmesi hedefleniyor.