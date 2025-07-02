Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Dörtrol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.O., yönetimindeki 16 H 8889 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden A.S., idaresindeki 2 AEE 051 tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan R.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA