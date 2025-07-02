Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, bebekli ailelerin yüzme aktivitelerinde denizi tercih etmeleri ve güneşten koruyucu önlemleri mutlaka almaları gerektiğini söyledi.

Bebekli aileler için tatil planı yapmak çoğu zaman göz korkutucu olabiliyor. Ancak doğru hazırlık ve bilinçli tercihlerle bu süreç hem aileler hem de bebekler için keyifli bir deneyime dönüşebiliyor. Uzmanlar, bebeklerin gelişimi açısından yüzme gibi aktivitelerin faydalı olabileceğini belirtirken, özellikle güneşten korunma, uygun konaklama tercihi ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Medicana Sivas Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, denizin havuza göre daha hijyenik bir seçenek olduğunu belirterek, bebeklerin sağlığı için ailelerin mutlaka bazı temel ekipmanları yanlarında bulundurması gerektiğini söyledi.

"Gerekli eşyaları yanınıza alın"

Tatil planı yapan ailelerin yanına mutlaka alması gereken ürünlere değinen Dr. Çetinkaya, "Güneş kremi, güneş koruyucu, mayo, şapka, güneş gözlüğü, bornoz, alt açma minderi, deniz simidi veya kolluk, ateş ölçer, yara bandı, gazlı bez, ateş düşürücü, sürekli kullandığı vitamin ve ilaçlar, doktorunuza danışarak alacağınız kaşıntı giderici şurup ve jeller. Elbise ve şortların yanı sıra sinek saldırısından korumak için uzun pantolon veya eşofman altı ve serin geceler için ince mont, hırka veya yelek almayı ihmal etmeyin. Sevdiği oyuncakları ve kitapları varsa almayı unutmayın. Havuz yerine deniz tercih edilmeli ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış oteller seçilmelidir. Eğer bebeğiniz ek gıdaya yeni geçmişse kaldığınız tesisin mutfağını kullanabileceğinizden veya tesisin bebeğinize uygun yiyecekler çıkaracağından emin olun. Gitmeden 2 gün önce oteli arayarak odanıza bebek karyolası eklemeleri gerektiğini hatırlatın. Ulaşım konusunda araba veya uçak bebeği etkilemez, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanması önemlidir. Karayolu ile seyahat ediyorsanız oto koltuğu olmazsa olmazlardandır" şeklinde konuştu.

"Deniz tercih edilmeli"

Bebekli ailelerin yüzmek için havuz yerine denizi tercih etmelerinin bebeğin sağlığı için daha faydalı olacağını belirten Çetinkaya, "Aileler genellikle bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ederler. Deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerekir. Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir" diye konuştu.

"6 aydan küçük bebekler güneş ışınlarına direkt maruz kalmamalı"

6 aydan daha küçük çocuklarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çetinkaya, "Hem havuz hem deniz için suyun sıcaklığı önemlidir. Bebeklerin ortama 30 derece sıcaklıktaki bir suda yüzdürülmesi, onların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri adına önemli. Ayrıca 30 dakikadan fazla suda kalmamaları altı çizilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Güneş ışınlarının zararlarından korumak için ışınların en güçlü geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında güneşte fazla bulunmamaları gerekir. Mümkün olduğunca güneş ışınlarına direkt maruz kalmamalıdır. Güneşten korunmada zorlanılan yüz gibi küçük alanlara güneş kremi uygulanabilir. 6 aydan büyük çocuklarda ise göz harici bütün vücut alanlarına güneş kremi uygulanmasında sakınca yoktur. Güneş kremleri en az 15 SPF olmalı, 15-50 SPF arası kremler uygun kabul edilmektedir. Yine kremler organik ve kaliteli içeriğe sahip olmalıdır. 6 aylıktan küçük bebeklerde güneş ışınları daha hassas etkiye sahiptir" dedi.