Bilecik’te tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir kara yolu Küplü Köyü kavşağında meydana geldi. Bilecik’te Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail Ç. idaresindeki 03 AFA 141 plakalı tır, bir anlık dalgınlık sonucu önünde seyreden Canan A. idaresindeki 06 DH 3789 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında otomobil içinde yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki A.Ö., 5 yaşındaki K.A.Ö. ve Sibel Ö. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.