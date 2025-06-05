Trabzon’da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’ndeki evine dönmeyen ve yakınları tarafından kayıp bilgisi verilen Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor. Dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede dün üzerindeki eşofmanları bulunan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 297 personel ile 11 kilometrelik alanda yapılıyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde önceki gün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal drone cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, Hüseyin Aydın’ı arayan ekipler, derede de demir çubuklarla, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yapıyor. Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 297 personel katılırken, 76 araç, 15 dron, 12 bot, 6 iş makinesi ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.

Sel sonrası dere ve göl suyunun balçık ve çamurla kaplı olması çalışmaları güçleştirirken, Hüseyin Aydın’ın eşofmanları dün yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.