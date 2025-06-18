Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi.

TİKA tarafından dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen ADAMEP kapsamında, Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İş Birliği Ajansı (APC Colombia) ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi. Bir hafta süren programda, Bogota İtfaiyesi (Bomberos de Bogot), Bogota Risk ve Acil Durum Yönetim İdaresi (IDIGER), Gönüllü İtfaiye Teşkilatı (Bomberos Voluntarios), Kolombiya Sivil Savunma Teşkilatı (Defensa Civil), Kolombiya Ulusal Polisi Arama Kurtarma Ekibi ve Ulusal Ordu Arama Kurtarma Birliği mensuplarından oluşan toplam 31 personele eğitim verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenlerince verilen eğitimlerde, orman yangınlarına müdahaleye yönelik teorik bilgiler aktarılırken, aynı zamanda uygulamalı tatbikatlarla saha becerileri geliştirildi. Eğitim, son zamanlarda iklim değişikliğine bağlı felaketlerle yüzleşen Kolombiyalı ekipler için hem afet risklerinin azaltılması hem de yerel kapasitenin güçlendirilmesi açısından katkı sundu.

Program kapsamında katılımcılara iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkisi, yangın söndürme teknikleri, olay yeri inceleme, müdahale araçlarının etkin kullanımı, kişisel koruyucu ekipmanların önemi ve orman yangınlarına özgü müdahale stratejileri gibi başlıklarda eğitim verildi. Ayrıca afet durumunda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da düzenlendi. Eğitim sonunda düzenlenen tatbikatla birlikte eğitim sürecine dair bir simülasyon gerçekleştirildi.

Sertifika takdim töreni düzenlendi

TİKA ve APC Colombia iş birliğiyle düzenlenen program, Bogota Belediyesi İtfaiye Teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, törende yaptığı konuşmasında, afet durumlarına karşı uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımının, acil yardım çağrılarına verilen uluslararası cevapların önemine vurgu yaptı. 2023 yılında yaşanan yıkıcı depremin ardından Kolombiya’dan gelen arama kurtarma desteğini hatırlatan Sun, "Kolombiya halkının desteği Türk halkının kalbinde özel bir yere sahiptir" dedi.

Büyükelçi Sun, Bogota’da geçen yıl yaşanan yaklaşık 340 orman yangınının ardından TİKA koordinasyonunda bu alanda gerçekleştirilen kapasite geliştirme programının önemine dikkat çekerek TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

Bogota Belediye Başkanı adına söz alan Bogota Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müşaviri Pamela Tamara Pintoise, "Geçen yıl şehrimizi etkileyen yangınların büyüklüğü nedeniyle, uluslararası müttefiklerimizin iş birliğini talep ettik. Bu çağrıya cömertçe yanıt veren ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti oldu. Onların iş birliği sayesinde, Konya Belediyesi İtfaiye Dairesi eğitmenleri Bogot’ya geldi ve itfaiyecilerimizle değerli bilgi ve deneyimlerini paylaştı. İklim değişikliği, muhtemel acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. İtfaiyecilerimizin cesareti ve uluslararası müttefiklerimizin dayanışması sayesinde, bugün Bogot’nın bu zorluklarla başa çıkmak için daha hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

APC Colombia Temsilcisi Myriam Escalln ise, bu iş birliğini Güney-Güney dayanışmasının başarılı bir örneği olarak tanımlayarak, dil farklılıklarının iş birliğine engel olmadığını, ortak niyetin tüm engelleri aşabildiğini ifade ederek, ülkedeki önemli stratejik ortaklarımızdan biri olan TİKA’ya acil durum çağrımıza cevap verdiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

IDIGER Direktörü Guillermo Escobar Castro da programın sadece eğitim alan personel için değil, tüm Bogotalılar için bir kazanç olduğunu ifade etti. Castro, bu tür eğitimlerin yalnızca profesyonel ekipleri değil, tüm toplumu daha güvenli hale getirdiğini vurguladı ve Türkiye ile daha fazla ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.