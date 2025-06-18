Dünya Motosurf Şampiyonası 20-22 Haziran tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’de, Çeşme Altınkum Plajı’nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada 16 ülkeden 80 sporcu mücadele edecek.

Türkiye, motor sporları alanında bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ilk kez Türkiye’de İzmir’in gözde turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Altınkum Plajı’nda 20-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi motosurf sporcularının bir araya geleceği organizasyonda, 16 farklı ülkeden 80 sporcu adrenalin dolu yarışlarda kıyasıya mücadele edecek. Türkiye’yi ise 5 sporcu temsil edecek.

Ege’nin serin sularında gerçekleşecek bu büyük organizasyon, aynı zamanda İzmir’in ve Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motosurf Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Şampiyona; Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.