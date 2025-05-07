Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) Azerbaycan’daki Çocuk Güzel Sanatlar Okuluna müzik aletleri temin edildi.

TİKA, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 400 kilometre uzaklıkta, madencilikle ünlü dağlık Daşkesen ilinde 1961’de kurulan ve 274 öğrencinin müzik ve güzel sanat eğitimi aldığı Daşkesen Çocuk Güzel Sanatlar Okuluna müzik aletleri temin etti. Müzik aletlerinin okula teslimi ile ilgili düzenlenen törene, Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, Türkiye Gence Başkonsolosu Recep Öztop, TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Gence-Daşkesen Bölge Müdürü Nail Memmedov, okulun öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Daşkesen Valisi Orhan Abbasov, bölgenin çocuklarının kültür ve sanat alanında eğitimlerine sağladıkları desteklerden dolayı Türkiye ve TİKA’ya şükranlarını bildirdi. TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik de, "TİKA olarak Azerbaycan’ın her bölgesinde, hayata dokunan projeler geliştiriyoruz. Bugün de Ermenistan ile sınır bölgesi olan Daşkesen’de son derece yetenekli bu çocukların sevincini paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Tören sonunda okul öğrencileri hediye edilen müzik aletleri ile mini bir konser verdi.