Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının Ankara’daki ilk saha uygulaması Sincan’da gerçekleşti. Proje çerçevesinde teorik ve uygulamalı sağlık eğitimi verilen öğrenciler ‘sağlık elçisi’ ilan edildi.

Sincan Bucuk İlkokulu’ndaki etkinlik öncesinde Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere sınıflarda teorik sağlık eğitimleri verildi. Etkinlik günü ise öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Okul bahçesinde Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Kişisel Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE başlıklarında toplam 8 istasyon kuruldu. Her istasyonda sağlık çalışanlarıyla birlikte görev alan öğrenciler, ‘minik sağlık çalışanı’ olarak arkadaşlarına öğrendiklerini uygulamalı olarak aktardı. Alanda 112 acil yardım ambulansı, motorize ekip aracı ve UMKE aracı da yer aldı. Öğrenciler ambulanslara binerek anons yaptı ve siren çaldı. UMKE tarafından kurulan sahra hastanesi çadırında ise tıbbi ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.

"Sağlık elçiliği görevini yapmaya var mısınız?"

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, yaptığı konuşmada projenin çocukları sağlık alanında bilinçlendirmeyi ve onları toplumda sağlık okuryazarlığının taşıyıcısı haline getirmeyi hedeflediğini belirterek, "Bugün burada Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği ve Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yürüttüğü Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programının Ankara’daki startını hep beraber vermiş oluyoruz" dedi.

"Bugün almış oldukları eğitim, öğrenmiş oldukları bilgilerle bizim sağlık bilgilerimizin taşıyıcısı, bu mesajları ailelerine, çevrelerine ulaştıran en önemli çalışma arkadaşlarımız olarak biz belirliyoruz ve onları sağlık elçilerimiz olarak ilan ediyoruz" diyen Atak, öğrencilere, "Sağlık elçiliği görevini yapmaya var mısınız arkadaşlar?" sorusunu yöneltti. Öğrenciler ise coşkuyla "Varız" yanıtını verdi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise proje çerçevesinde verilen eğitimlerin uzun vadeli etkisine dikkat çekerek, "Burada 8 tane istasyonumuz var. Aile hekimliği, ağız diş sağlığı, hijyen, hareketli yaşam istasyonlarımız, 112 istasyonlarımız var. Çocuklarımız bu istasyonlarda bilgilerini edinecekler. İnşallah bundan sonraki hayatta da hem kendi sağlıkları adına hem de toplum sağlığı adına çok kıymetli bir nesil yetiştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Sağlık Elçisi’ belgeleri verilerek, protokol üyeleri eğitim istasyonlarını ziyaret etti. Etkinliğe Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.