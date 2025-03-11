Ticaret Bakanlığı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara desteğini 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 228 arttırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumların yurt dışında tanıtımlarının yapılması, yazılım ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve markalaştırılmasına yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara desteği 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 229 artıran Ticaret Bakanlığı, yurtdışında düzenlenen 477 etkinlik ile İstanbul ve Antalya'da düzenlenen 9 adet uluslararası yurt içi fuarı destek kapsamına aldı.

Bakanlık olarak dünya çapındaki sektör tarafından yakından takip edilen 13 etkinlikle Milli Katılım Fuar Organizasyonu ile birlikte aynı zaman diliminde Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Japonya'da olmak üzere bilişim alanında 8 adet sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştirildi.

Bakanlık olarak küresel anlamda öncelikli konumda olan bilişim sektörüne önümüzdeki dönemde de sektör paydaşlarıyla istişareli şekilde hassasiyetle üzerinde durularak bilişim sektörünün ülke ekonomisine katkısının en üst seviyede gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.