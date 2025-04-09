ABD’nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin bu gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu, sektörlerle yakın temas içinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolar, ABD’nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Ortada ciddi bir belirsizlik var, ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bakan Bolat, "ABD’nin getirdiği yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye’nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz" dedi.