Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir vatandaşın düşürdüğü ziynet eşyasını bularak kolluk kuvvetlerine teslim eden iş insanını ziynet eşyasının sahibi tarafından ödüllendirildi. Ancak verilen ödül ise bir hayır kurumuna gönderildi.

Çaycuma ilçesinde ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten bir örnek davranış sergilendi. İlçede matbaa sektörü ile ilgilenen Adnan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde taksi duraklarının bulunduğu alanda bankamatikten para çekmesiyle birlikte cebinde bulunan ziynet eşyasını düşürdü.

Ziynet eşyasının düştüğünü fark edemeyen Çavuşoğlu, bir müddet sonra eşyayı bulan ve polis karakoluna teslim eden iş insanı Orhan Kuruyamaç ile birlikte bir araya geldi. Kuruyamaç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, kendisine ’Kaybımı kim bulursa bulsun ödül vaat edeceğim’ dedi. Ancak iş insanı Orhan Kuruyamaç, ödülü almaktan vazgeçti ve ödülü önerdiği bir hayır kurumuna gönderilmesini istedi, istek ise yerine getirildi.

"Böylesi dürüst, doğru, örnek insanların çoğalması dileğiyle"

Adnan Çavuşoğlu ’Örnek insan Orhan Kuruyamaç’ diye sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; "Çaycuma’da bankamatik önünde düşürmüş olduğum maddi kaybımı bularak sahibine teslim etmek için çaba sarf eden, bulunmayınca Polis Karakoluna teslim eden örnek insan İş adamı Orhan Kuruyamaç’la kaybımı teslim aldıktan sonra kendisine teşekkür etmek için kahve içmeye davet ettim, sağ olsun beni kırmadı, bu arada kaybımı kim bulursa diye vaat ettiğim ödülü de incelik göstererek hayır kurumuna yönlendirerek ödediğimiz, böylesi dürüst, doğru, örnek insanların çoğalması dileğiyle sizi kutluyorum kardeşim" şeklinde ifadeleri paylaştı.