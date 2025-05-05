Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta sezonu 68 puanla tamamlayan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor grup şampiyonu olarak TFF 3. Lig’e yükseldi. Kırmızı-siyahlılar şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Denizli’nin profesyonel tek takımı olan Denizli İdmanyurdu, şampiyonluğu Başkarcı Şehit Sami Er Stadyumu’nda düzenlenen programla kutladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 3. Lig’e yükselen Denizli İdman Yurdu Gürellerspor, ligin son haftasında şampiyonluk kupasına kavuştu. Denizli ekibi, ligin son haftasında Başkarcı Şehit Samir Er Stadyumu’nda Asarlıkspor ile karşılaşacaktı. Ancak rakip takım küme düştüğü ve herhangi bir iddiası olmadığı için maça gelmedi.

Karşılaşmanın hakemi Feyyaz Arıcı ile yardımcıları Fatma Özlem Tursun ve İsa Çelik maçın başlama saatinde sahaya çıktı. 15 dakika boyunca rakip takımı bekleyen hakem üçlüsü, gerekli prosedürü uygulayarak tutanak tuttuktan sonra sahadan ayrıldı.

Rakip takımın gelmemesi üzerine her tarafı Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve Denizli İdmanyurdu bayrakları ilse süslenen sahada hazır bulunan Denizli İdman Yurdu futbolcuları, kendi aralarında iki takıma ayrılan oyuncular, taraftarlar için yarım saat süren bir gösteri maçı gerçekleştirdi. Gösteri maçını, Denizli’de uzun yıllar hakemlik yapan Alim Kalkan yönetti.

Denizlili futbolseverlerin ve kırmızı-siyahlı taraftarların ilgi ile izlediği gösteri maçının ardından şampiyonluk coşkusunu taçlandıracak kupa törenine geçildi. Saha içine kurulan platformda gerçekleşen kupa törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şube Başkanı Bülent Fil ve önceki dönem Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı.

Denizli İdman Yurdu Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, törende ilk olarak madalyalarını aldı. Madalyalar, Ömer İlman tarafından tek tek futbolculara takdim edildi. Ardından şampiyonluk kupası, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım tarafından kırmızı-siyahlı ekibe verildi. Takım kaptanı Yasin Kocaman ve ikinci kaptan Mustafa Engin Ulutaş kupayı havaya kaldırarak takım ile birlikte şampiyonluğu kutladı. Törenin ardından, sahada kurulan alanda yerel sanatçıların verdiği mini konser eşliğinde Denizli İdman Yurdu şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Taraftarlar ve futbolcular, müzik eşliğinde kutlamalara katılarak sezonu unutulmaz bir şekilde noktaladı.

İbrahim Gürel : "Uzun yılların çalışması sonunda şampiyonluk geldi"

Sezonu ve şampiyonluğu değerlendiren Denizli İdmanyurdu Gürellerpsor Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, çok iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek "Güzel bir gündü. Bu uzun bir zamanın çalışmanın sonucunda gelen bir başarı. İki üç günlük bir olay değil. Yılların verdiği planlamadan kaynaklanan bir şampiyonluk. Yılların verdiği yorgunluğun, emeğin çabanın sonunda gelen çalışmanın sonunda gelen mükafat. Bu nedenle bizim için güzel bir gün. Bu nedenle bu sevinci doyasıya yaşamak istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha da güzel hedeflerimizle daha büyük başarılarla Denizli’nin önünü açmış oluruz. İleriye dönük hedeflerimiz var. Aklımızdan geçenler var. Hayallerimiz var. Bunu masaya yatırıp şehrin önde gelenleri ile beraber daha da ilerletmenin peşindeyiz. Tabii ki gelecek bizim için önemli. Biz burada asansör takımı gibi bir çıkalım bir düşelim olsun istemiyoruz. BAL çok zor bir lig. BAL’da olmayı bu günden itibaren hiç istemeyiz. Bugün BAL’da son günümüz. O yüzden hoşça kal BAL diyoruz. Hoş geldin profesyonel lig diyoruz" diye konuştu.

Gökhan Kaynak: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik"

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak da kulüp olarak 2 yıldır şampiyonluk yaşadıklarına dikkat çekerek, "Sezon boyunca bu günü bekledik. Oyuncularımız, yönetimimiz, teknik ekip olarak bizler sonuna kadar şampiyonluğu hak ettik. Az çalışmadık; yağmur, çamur demeden çalışmaya devam ettik. Sakatlandık, hastalandık ama mutlu sona ulaşmayı başardık bu çok önemliydi. Buraya gelen taraftarlarımıza, sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Bundan sonra işimiz daha da zorlaşacak. Başkanımla en başından beri konuştuğumuz bir konu vardı, biz bu takımı Denizli’nin takımı yapmak için yola çıktık. Denizli İdmanyurdu, Denizli’nin takımıdır. Bunu herkes böyle bilsin. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel yapılanma, güzel hedefler olursa inşallah daha güzel zamanlar bizi bekliyor. Bundan sonra belki de diyeceğiz ki Süper Lig neden olmasın? Bunu yapan kulüpler var. Biz de bu kulüplerden bir tanesi olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunları yaparken de Denizli’nin takımımızı sahiplenmesi gerekiyor. Bugüne kadar maça gelen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu işe başlarken bir avuç insandık ama inancımız vardı. Gönül ister ki Denizli’den üst liglerde daha çok takım olsun aslında potansiyeli de var şehrin ama bir anda ildeki tek profesyonel takım haline geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte diğer Denizli takımları da bunu başarır. Ne kadar çok olursak bizim için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Denizlispor bir tarihtir ve Denizli İdmanyurdu asla bir Denizlispor olmayacak"

Denizlispor’un BAL’a düşmesinden dolayı son derece üzüntülü olduğunu söyleyen Kaynak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Denizlispor bir tarihtir ve Denizli İdmanyurdu asla bir Denizlispor olmayacak. 58-59 yıllık tarihten bahsediyoruz bu memlekette ki çoğu insan Denizlisporlu. Denizlispor ile bizi karşılaştırmak çok anlamsız ve yersiz. Denizlispor her zaman Denizlispor’dur. Denizli idman Yurdu şehrin ikinci profesyonel kırmızı-siyahlı takımıdır."