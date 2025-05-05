MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "2025 İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Hayatında Mobbing" konulu toplantıda, iş sağlığı, güvenliği ve mobbing gibi iş yaşamını doğrudan etkileyen konular masaya yatırıldı. Toplantıda, 2025 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere dikkat çekildi.

Toplantının konuşmacılarından Lara İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Enes Şahin, iş güvenliğinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kurumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Şahin, 2025 yılı itibariyle yanında bir kişi bile çalıştıran her işletmenin iş güvenliği uzmanı ile çalışmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

İşverenlerin dikkat etmesi gereken belgeleri sıralayan Şahin, "Risk analiz raporu, tespit ve öneri defteri, hizmet alınan OSGB’nin yetki belgesi, acil durum eylem planı gibi belgeler eksiksiz şekilde hazır olmalı. Bunlar yalnızca yasal denetimler için değil, çalışan sağlığı ve iş kazalarının önlenmesi açısından da büyük önem taşıyor," dedi. Güvenli bir iş ortamının nitelikli iş gücünü çekmede ve elde tutmada kritik rol oynadığını da vurguladı.

Toplantıda söz alan bir diğer isim ise Antalya Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Dr. Ozan Uskut oldu. Uskut, mobbingin iş yerlerinde görünmeyen ancak ciddi sonuçlara yol açan bir sorun olduğunu ifade ederek, "Dünya genelinde gerçekleşen intihar vakalarının yüzde 70’inin mobbing kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu oran, sorunun küresel ölçekteki ciddiyetini ortaya koymaktadır" dedi.

Kadınların kadınlara yönelik mobbing uygulama oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Uskut, farkındalık ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. "Tüm kurumlar çalışanlarına mobbing eğitimi vermeli. Bu, artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmiştir," şeklinde konuştu.

Toplantının ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise yaptığı değerlendirmede, işverenlerin bilinç düzeyinin artırılmasının hem çalışan sağlığı hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Akgül, "2025 yılı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm işletmelerin daha proaktif olması gerekiyor. Sağlıklı bir çalışma hayatı, bilinçli işverenlerle mümkün" ifadelerini kullandı.