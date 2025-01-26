TFF 3. Lig 4. Grup’un 17. haftasında Turgutluspor yeni tamamlanan şehir stadyumunda çıktığı ilk maçında Polatlı 1926 SK’yı 5-2 mağlup etti.
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Seyfullah Köroğlu, Hakan Özler
Turgutluspor: Mehmet, Furkan (Yunus Emre dk. 88), Bora, Egehan, Osman, Berat, Hüseyin Can, Arda Köksal (Aziz Can dk. 90+2), Serkan (Arda Kutluer dk. 90+3 ), Ozan (Ayhan dk. 72), Mert (Mustafa Kaan dk. 90+3)
Polatlı 1926 SK: Tunahan, Ömer Çiçek (İbrahim dk. 46), Erkan, İlker, Uğur, Baran Başyiğit, Batuhan (Osman Emirkan dk. 46), Osman (Serhat dk. 90+1), Ömer Esenkaya, Baran Keleş (Mevlüt Emir dk. 30), Ulusoy Mert (Buğra dk. 90+1)
Goller: Arda Köksal (dk. 21 ve 46), Furkan (dk. 27, 83 ve 87 pen.) (Turgutluspor), Baran (dk. 48), İbrahim (dk. 65) (Polatlı 1926 SK)
Sarı kartlar: Bora, Mert, Hüseyin Can (Turgutluspor), Baran Keleş, Ulusoy Mert, Erkan (Polatlı 1926)