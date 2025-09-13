TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Amasyaspor sahasında karşılaştığı 52 Orduspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Levent Gümüşdere, Gürcan Uslu, Atahan Kandır
Amasyaspor: Muhammet Doğukan Demir, Burak Can Alakuş (Ali İhsan Keskin dk. 46), Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Fatih Ergen (Zekican Keleşoğlu dk. 89), Cenk Kuşku (Yusuf Bozkurt dk. 57), Ahmed Kağan Gürbüz, Arda Keser, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Onur Kolay dk. 57), Polat Abay (Tamer Aşık dk. 46)
52 Orduspor: Egeberk Gabel, Mehmet Eksik, Enes Nalbantoğlu (Yusuf Mert Tunç dk. 63), Mehmet Ablay, Emre Gemici (Rıdvan Tekkeşin dk. 88), İsmail Güner, Hasan Ekici, Yılmaz Basravi (Dağhan Erdoğan dk. 88), Yağızcan Erdem (Mustafa Alşimşek dk. 75), Hüseyin Karabey, Aykut Sarıdoğan (Zafer Göktürk Erdoğan dk. 88)
Goller: Burak Can Alakuş (dk. 44 k.k.), Enes Nalbantoğlu (dk. 52), Aykut Sarıdoğan (dk. 54) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Fatih Ergen, Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor), Mehmet Eksik, Hasan Ekici (52 Orduspor)