TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Serik Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Çotanak

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Enes Berk Güçlü, Seyfettin Alper Yılmaz

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Miraç dk. 87), Şahin (Arda Kılıç dk. 46), Arda Cebeci, Ali Emirhan, Barış (Gökmen dk. 87), Alperen (Emre dk. 46), Mehmet, Emirhan, Furkan (Ahmet dk. 76)

Yedekler: Ömer Asaf, Semih, Caner

Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe: 3 Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe: 3

Teknik Direktör: Adil Tozlu

Serik Belediyespor: Aydın, Alihan, Feyyaz, Cem (Şahverdi dk. 63), Erkan (Selim dk. 82), Gökhan, Berk İsmail, Bilal, Hakan (Mustafa dk. 82), Onur (Sefa dk. 73), Burak (Anıl Batın dk. 73)

Yedekler: İbrahim, Furkan, Sertan, Haluk Mehmet Ali, Mehmet

Teknik Direktör: Aziz Gökhan Geylan

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 39 ve 90+3), Berk İsmail Ünsal (dk. 65), Bilal Ceylan (dk. 84) (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Ali Emirhan Akçay, Emre Nizam (Giresunspor)

Kaynak: iha