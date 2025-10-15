Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanlarda yetişen kanlıca ve ebişke mantarı tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl bol miktarda çıkan kanlıca mantarı kilosu 300 ila 500 TL’den alıcı buluyor.

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Safranbolu Kıranköy’deki eski perşembe pazarında yerini aldı. Rengi ve aromasıyla dikkat çeken kanlıca mantarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bilimsel adı ’Lactarius salmonicolor’ olan kanlıca mantarı 300 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar alıcı buluyor. En güzel kanlıcanın köknar kanlıcası olduğunu belirten Niyazi Uludağ, fiyatların çeşitlere göre değiştiğini söyledi. Mustafa Çam ise kanlıca satışının 2 ay daha devam edeceğini aktardı.