Nevşehir’de kaçak kurulan 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağa takılan yaklaşık 1 ton sazan balığı, ağlardan kurtularak Kızılırmak nehrine tekrar bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kızılırmak Nehri’nde yaptığı kontrollerde yasak misina gözlü balık ağları tespit etti. Jandarma (HAYDİ) Hayvan Durum İzleme Timleri ile birlikte yapılan denetimler sonucunda, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağlar ekipler tarafından sudan çıkarılarak imha edildi.

Ağların içerisinde bulunan yaklaşık bin 100 kilogram sazan balığı ise zarar görmeden yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı.