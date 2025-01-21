Zonguldak’ta ters istikametten gelen araca çarpmamak için istinat duvarına çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Üzülmez Tünelleri çıkışında yaşandı. Ankara yönüne seyreden K.Y. (41) idaresindeki 67 ABG 083 plaka Hyundai marka otomobil, ters yönden gelen B.S. (23) idaresindeki 67 ADF 759 plakalı araca çarpmamak için direksiyon kırdı. İstinat duvarına çarparak duran otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri yol üzerinde önlem alarak ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.