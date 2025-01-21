Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından çocukların sağlığını tehdit eden ve içeriğinde helyum yerine zararlı gazlar bulunan balonlar toplanırken, vatandaşlar içeriğinde hangi gazın kullanıldığını bilmedikleri balonları satın almamaları konusunda uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu kez de yasak olmasına rağmen seyyar balon satışı yapan balonculara karşı operasyon düzenledi. Kent merkezinin işlek caddelerinde seyyar balon satıcılarına yönelik operasyon yapan ekipler, özellikle helyum gazı yerine yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahip "karpit gazı" veya "lavabo açıcısı gazı" gibi maddelerle doldurulan balonlara el koydu.

"Vatandaşlarımızdan, içeriğinde hangi gazın kullanıldığını bilmedikleri balonları satın almamaları ve sadece güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını rica ediyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, Eskişehir’de ve ülke genelinde, ucuz maliyet uğruna tehlikeli gazlarla doldurulan balonlar ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu balonlar patlama sonucunda ciddi yanıklara, kalıcı hasarlara ve hatta ölümlere yol açmaktadır. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak bu tehlikeli duruma karşı önlem alarak seyyar olarak satılan balonların satışına izin vermemekteyiz. Seyyar satıcıların tehlikeli balonları zabıta ekiplerince toplanırken, vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan, içeriğinde hangi gazın kullanıldığını bilmedikleri balonları satın almamaları ve sadece güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını rica ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına, tehlikeli balonlara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların belediye ekiplerine bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım; ucuz ve tehlikeli balonlar hayatları karartabilir. Çocuklarımızı korumak için bilinçli davranalım ve güvenilir alışveriş noktalarını tercih edelim” ifadeleri kullanıldı.