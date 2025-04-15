Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan don olayları sonrasında tarım arazilerinde meydana gelen zararlar için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan zirai don sonrasında, özellikle fındık bahçeleri ve meyve ağaçlarında oluşan hasarın boyutunu belirlemek üzere ön inceleme çalışmaları başlatıldı. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe genelinde sürdürülen saha çalışmalarında ilk bulgulara göre, sınırlı düzeyde hasar tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından, nihai hasar tespit raporlarının hazırlanmasının ardından üreticilerin zararlarının karşılanması yönünde gerekli adımların atılacağı öğrenilirken, ekipler, çiftçilerin mağduriyetini en aza indirmek adına çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütüyor.