Samsun’un Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ile bir araya geldi.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Bedir, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim modeli hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Bedir, eğitimin niteliğini artırmak adına birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak, okul idaresine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.