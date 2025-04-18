Samsun’un Terme Ortaokulu, Avrupa Birliği destekli Shore Horizon Projesi kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında açılan ikinci çağrı döneminde, okulun "Blue Steps Without Plastic(Plastiksiz Mavi Adımlar)" adlı projesi 181 başvuru arasından sıyrılarak ilk 30’a girmeyi başardı ve 10 bin euro hibe almaya hak kazandı.

Çevre bilinci ve okyanus okuryazarlığını artırmayı hedefleyen projeyle öğrencilerin yerel ve küresel çevre sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje süresince Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), TURMEPA Deniz Temiz Derneği, ÇEVKO, Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar projeye destek verecek.

Proje hakkında bilgi veren Terme Ortaokulu Müdürü Murat Aydın, "Shore’un temel amacı, vatandaşların okyanuslar ve nehirler hakkındaki bilgilerini artırarak okyanus okuryazarlığını geliştirmektir. Proje, Karadeniz dahil olmak üzere beş ayrı bölgede öğrenciler, öğretmenler ve okullarla etkileşim halindedir. Terme Ortaokulu olarak sunduğumuz ‘Blue Steps Without Plastic’ projesiyle öğrencilerimizin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Proje kapsamında öğrenciler, plastik atık toplama, mikroplastik analizi, geri ve ileri dönüşüm faaliyetleri, plaj temizliği, tasarım yarışmaları gibi çeşitli etkinliklere katılacak. Bu etkinliklerle birlikte öğrencilerin bilimsel düşünme, çözüm üretme ve çevresel sorumluluk alma becerileri geliştirilmesi hedefleniyor.