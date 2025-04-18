Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Isparta Belediyesi Gökkubbe Fuar Merkezi’nde gençlere yönelik düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı ve gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Gökkubbe Fuar Merkezi’nde "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında", "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri düzenlendi. 2 gün süren tanıtım günleri büyük ilgi gördü. Tanıtım günlerinde bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Isparta Belediyesi ile Isparta’daki kurum ve kuruluşlar stant açarak, gençlere kariyer planlamaları ve girişimcilik konuları hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte Isparta Belediyesi’nin standı da büyük ilgi gördü. Stantta Siber Isparta Gençlik Merkezi başta olmak üzere gençlere yönelik çalışmalar anlatıldı. Gençler stant alanında ‘Benim Hayalim Duvarı’na da hayallerini yazdılar.

"Gençlerimiz burada devletimizin hangi yatırımları var onları gördü"

Başkan Başdeğirmen ve eşi fuarı ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti. Başdeğirmen çifti, fuar merkezinde stantları ziyaret ederek, etkinlikle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy’dan bilgi aldı ve gençlerle sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Başdeğirmen, Devlet Tanıtım Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin Isparta’da düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na teşekkür etti. Gençlerle sohbet ettiğini ve kendilerinin böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını gördüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Gençlerimiz burada devletimizin hangi yatırımları var onları gördü. Savunma sanayi ve diğer alanlarda yapılan çalışmaları yerinde incelediler, bilgi aldılar. Bilgilendirmelerden sonra gençlerin buradan mutlu şekilde ayrıldığını gördüm. Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğiyle alakalı yapılabilecek her türlü çalışmanın yapıldığı bir alandayız. İletişim Başkanlığı’nın bu çalışması çok değerli. Çok sayıda teşvik ve destek var. Ülkemizin yapmış olduğu hizmetler var. Ama birçoğunu gençlerimiz ve bazı vatandaşlarımız bilemeyebiliyor. Buraya geldiği zaman ülkemizin hangi konularda güçlü olduğunu görme imkanları oldu. Kariyer planlamaları için de faydalı bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinliğin 27’inci ili Isparta

Etkinliğin 27’inci il olarak Isparta’da yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Ülkemizin geleceğinin gençlerimizle beraber olduğunun da bilincindeyiz. Sonraki yıllarda da bu tür çalışmaların gençlerimize ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımı iletiyorum, İletişim Başkanımız ve ekibi ile burada görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Isparta’mıza sağ olsunlar bu etkinliği getirdiler. Isparta’mız bir basamak yukarı çıkarsa biliyoruz ki ülkemiz de bir basamak daha yükselecek. Şehir olarak yaptığımız güzel çalışmalar ve katkılar var. Gençlerimiz çok dinamik ve istekli. Bunları değerlendirerek ülkemizi daha iyi yerlere getireceğiz inşallah" diye konuştu.